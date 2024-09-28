Николишин о рекорде Гретцки: «У нас думают, что американцы и канадцы не дадут, но это надо совершенно не понимать их менталитет. В НХЛ все заинтересованы»

Очень понравилось, как про него Александр Карповцев сказал: «Для меня — защитника — было удивительно, что как только я поднимал голову и хотел отдать передачу, Гретцки всегда был открыт. Легко и естественно. Я не искал его специально, просто он находился в отличной позиции».