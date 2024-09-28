Николишин о рекорде Гретцки: «У нас думают, что американцы и канадцы не дадут, но это надо совершенно не понимать их менталитет. В НХЛ все заинтересованы»

— Вы еще играли и против Гретцки. В чем его величие?
— Он делал людей вокруг себя лучше, чем они есть на самом деле. Это вообще особенность великого человека.
Очень понравилось, как про него Александр Карповцев сказал: «Для меня — защитника — было удивительно, что как только я поднимал голову и хотел отдать передачу, Гретцки всегда был открыт. Легко и естественно. Я не искал его специально, просто он находился в отличной позиции».
— Овечкин побьет его рекорд?
— Да. Все к этому идет. Думаю, Гретцки сам ждет, когда рекорд будет побит.
У нас думают, что американцы и канадцы не дадут, но это надо совершенно не понимать их менталитет.
В НХЛ все заинтересованы в новом рекорде — для них это история продвижения лиги, хоккея. Поэтому хотят, чтобы противостояние продолжалось как можно дольше, — сказал Андрей Николишин в интервью Спортс«».
Интервью Андрея Николишина: 10 лет в США, отец в Гулаге и неочевидные проблемы нашего хоккея.