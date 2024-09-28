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Якушев об Овечкине и рекорде Гретцки: «Саша вернется в Россию и выступит за “Динамо” в качестве лучшего снайпера в истории НХЛ»

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Уэйну Гретцки — 894 гола.

Источник: Sports

— Хватит ли сил и желания у Овечкина вернуться в «Динамо», если он установит рекорд в НХЛ?

— Уверен, Саша вернется в Россию и выступит за «Динамо» в качестве лучшего снайпера в истории НХЛ, — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.