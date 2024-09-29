Колосов вернется в минское «Динамо» в октябре, если не окажется в НХЛ. У вратаря есть договоренность с «Филадельфией» («Матч ТВ»)

Алексей Колосов имеет двухлетний контракт с «Флайерс», по которому получает 925 тысяч долларов за сезон. На этой неделе вратарь уехал из Минска в «Филадельфию», чтобы принять участие в тренировочном лагере.
«Колосов имеет договоренность, что если он не пройдет в НХЛ до конца следующего месяца, то вернется в минское “Динамо” до конца этого сезона.
Поэтому белорусы его ждут, не подписывая контракт с новым вратарем. Хотя у них есть варианты с Адамом Хуской и Эдом Паскуале. Алексей готов отправиться в АХЛ на несколько матчей.
Но динамовцы ждут Колосова, чей вопрос должен разрешиться до 27−28 октября«, — сообщил источник “Матч ТВ”.
На данный момент два основных вратаря «Филадельфии» — это Иван Федотов и Самуэль Эрссон. Клуб в прошлом сезоне отправлял Колосова в АХЛ. Сам игрок с этим был не согласен, поэтому уехал в Беларусь.