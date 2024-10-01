Хоккеисты «Динамо-Шинника» повторно обыграли «АКМ-Юниор»

Во вторник подопечные Андрея Михалева во второй раз за два дня гостили у аутсайдера МХЛ — тульского «АКМ-Юниора». Встреча накануне закончилась разгромной викторией белорусов со счетом 8:0, сегодня разрыв оказался куда более скромным, но голкиперу «шинников» Антону Круповцу вновь удалось сохранить свои владения в неприкосновенности. За нашу команду во втором периоде забросили Дмитрий Хобян и Матвей Ладутько, в итоге — 2:0.



Этот успех стал для «Динамо-Шинника» четвертым в пяти последних матчах. Наши хоккеисты продолжают возглавлять таблицу «Серебряного» дивизиона Западной конференции МХЛ, набрав 17 очков. Далее юных динамовцев ожидают два подряд поединка в Балашихе против «Русских витязей». Игры состоятся 4 и 5 октября.