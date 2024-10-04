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Бенуа Гру: «КХЛ — хорошая лига, наслаждаюсь каждым днем здесь. Отметил, что пробки в Москве — это следующий уровень по сравнению с Нью-Йорком»

Челябинский клуб на выезде обыграл московское «Динамо» со счетом 4:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Sports

В игре произошла стычка между Бадди Робинсоном и Киррилом Адамчуком.

"По окончании этой драки у меня создалось впечатление, что оба хотели продолжения. По итогам этого матча я отметил для себя физическую сторону игры Бадди Робинсона.

В России я учусь чему-то каждый день. КХЛ — это очень хорошая лига, и я наслаждаюсь каждым днем здесь и среди парней в команде.

Еще я отметил для себя, что московские пробки, по сравнению с теми, которые в Нью-Йорке — это следующий уровень. Поверьте мне на слово«, — сказал главный тренер “Трактора” Бенуа Гру.