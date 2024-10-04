Якушев о Симоняне: «Великий спортсмен и человек. Очень многое сделал не только для “Спартака”, но для и всего отечественного футбола»

«Я знаком с Никитой Павловичем. Это великий спортсмен и человек, он очень многое сделал не только для “Спартака”, но для и всего отечественного футбола. Выигрывал Олимпийские игры со сборной СССР, с “Араратом” становился чемпионом страны как тренер.