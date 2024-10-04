Якушев о Симоняне: «Великий спортсмен и человек. Очень многое сделал не только для “Спартака”, но для и всего отечественного футбола»

«Я знаком с Никитой Павловичем. Это великий спортсмен и человек, он очень многое сделал не только для “Спартака”, но для и всего отечественного футбола. Выигрывал Олимпийские игры со сборной СССР, с “Араратом” становился чемпионом страны как тренер.
Симонян — любимец всего Советского Союза. Болельщики любой команды, даже противоборствующих «Спартаку» «Динамо» и ЦСКА, никогда плохого о нем не говорили. Никиту Павловича уважают, он очень порядочный человек.
Дорогого стоит, что почти всю карьеру футболиста он провел в одном клубе — в «Спартаке». Хочу поздравить Никиту Павловича с выдающейся датой, желаю ему крепкого здоровья", — сказал двукратный олимпийский чемпион.