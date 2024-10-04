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Контракт Ленера не будет учитываться в платежке «Вегаса» на сезон-2024/25. Вратарь с кэпхитом 5 млн долларов не играет с 2022 года

Клуб договорился с НХЛ и Ассоциацией игроков, как сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

Источник: Sports

Ранее шведский вратарь нарушил условия контракта, не явившись на обязательный медосмотр перед открытием тренировочного лагеря. Он сослался на личные обстоятельства.

Фактическая зарплата Ленера на сезон-2024/25 (последний по 5-летнему контракту с клубом из Невады) составляет 4,4 миллиона долларов — эта сумма будет игроку выплачена.

При этом кэпхит игрока (среднегодовая зарплата по контракту) в размере 5 млн долларов не будет учитываться в платежной ведомости «Голден Найтс» при учете потолка зарплат.

Таким образом, «Вегасу» не придется помещать Ленера, не играющего с апреля 2022 года, в список травмированных на долгий срок (LTIR). Голкипер не выходил на лед после перенесенной в августе 2022 года операции на бедре.

Отмечается, что при получении льготы с потолком зарплат клуб был согласен обойтись без расторжения контракта. Профсоюз настаивал на том, чтобы зарплата была выплачена игроку в полном объеме. В итоге стороны достигли соглашения.