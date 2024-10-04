Каменев о 0:7 от «Металлурга»: «Удаления сломали игру ЦСКА. Драться нужно было раньше. Перед выходом на 3-й период с Джонсоном договорились – уважаю его за это»

Перед выходом на третий период, на вбрасывании сразу договорились, скинули перчатки и подрались. Я считаю, что правильно сделал Джонсон. Я уважаю его за это. Он и мне дал шанс, и своей команде тоже, — сказал форвард армейцев после матча Фонбет Чемпионата КХЛ.