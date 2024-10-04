«Чикаго» отправил Корчински и Назара в АХЛ. Клуб считает, что игра за «Рокфорд» поможет прогрессу 7-го и 13-го номеров драфта НХЛ-2022

Кевин в прошлом году не мог отправиться туда, чтобы поработать над своей игрой. Сейчас самое время это сделать. Мы не хотим, чтобы на него сваливались все трудности здесь. Мы хотим, чтобы он расцвел и стал тем игроком, каким его видели перед драфтом«, — сказал главный тренер “Чикаго”.