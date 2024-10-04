Ротенберг о том, что фаны минского «Динамо» освистали его: «Есть такой Неуловимый Джо – знаете, почему Неуловимый? Он никому не нужен. Я благодарен болельщикам за эмоции»

— Есть люди, которые ничего не делают вообще в жизни — и их никто не приветствует. И о них никто не знает. Есть такой Неуловимый Джо — знаете, почему Неуловимый? Потому что он никому не нужен. Я благодарен, что болельщики знают нашу команду, тренерский штаб, на нас сегодня пришли 15 тысяч человек. Давайте посмотрим, на какие команды в Минске приходит 15 тысяч человек. Сколько болельщиков было с «Адмиралом»?