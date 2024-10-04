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Ларионов о 20-м сезоне Овечкина в НХЛ: «Игра становится быстрее, поэтому желаю ему, чтобы он был здоров и быстр»

Новый сезон станет для 39-летнего капитана «Вашингтона» 20-м в лиге. Он продолжит гонку за рекордом Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах — 853 против 894.

Источник: Sports

"Я могу только пожелать ему быть в полном порядке.

Игра становится быстрее, поэтому желаю ему, чтобы он был здоров и быстр«, — сказал главный тренер “Торпедо”, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.