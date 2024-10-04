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Овечкин занял 80-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по мнению The Score. Свечников — 100-й, Малкин — 93-й

The Score начал публикацию рейтинга 100 лучших действующих хоккеистов в НХЛ на данный момент.

Источник: Sports.Ru

В первую часть списка включены игроки с 100-го по 71-е место. В него вошли три россиянина — Андрей Свечников, Евгений Малкин и Александр Овечкин.

Рейтинг выглядит следующим образом:

100. Андрей Свечников («Каролина»);

93. Евгений Малкин («Питтсбург»);

80. Александр Овечкин («Вашингтон»);

79. Брок Фэйбер («Миннесота»);

78. Мэттью Болди («Миннесота»);

77. Лукас Рэймонд («Детройт»);

76. Крис Крайдер («Рейнджерс»);

75. Джонатан Маршессо («Нэшвилл»);

74. Брок Босер («Ванкувер»);

73. Уайтт Джонстон («Даллас»);

72. Марк Шайфли («Виннипег»);

71. Трэвис Конекны («Филадельфия»).