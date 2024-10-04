Овечкин занял 80-е место в рейтинге топ-100 лучших игроков НХЛ по мнению The Score. Свечников — 100-й, Малкин — 93-й

В первую часть списка включены игроки с 100-го по 71-е место. В него вошли три россиянина — Андрей Свечников, Евгений Малкин и Александр Овечкин.
Рейтинг выглядит следующим образом:
100. Андрей Свечников («Каролина»);
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93. Евгений Малкин («Питтсбург»);
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80. Александр Овечкин («Вашингтон»);
79. Брок Фэйбер («Миннесота»);
78. Мэттью Болди («Миннесота»);
77. Лукас Рэймонд («Детройт»);
76. Крис Крайдер («Рейнджерс»);
75. Джонатан Маршессо («Нэшвилл»);
74. Брок Босер («Ванкувер»);
73. Уайтт Джонстон («Даллас»);
72. Марк Шайфли («Виннипег»);
71. Трэвис Конекны («Филадельфия»).