Канарейкин о погоне Овечкина за Гретцки: «Рекорд – это уже цель хоккейной жизни нашей звезды, наверное. В «Вашингтоне» ждут этого – так же, как и мы, россияне»

"Рекорд — это, наверное, уже цель жизни, долгой хоккейной жизни нашей звезды. Сейчас поставлено на карту очень многое.
Овечкин является многолетней звездой «Вашингтона», и там, конечно, ждут этого рекорда — так же, как и мы, россияне. Пожелаем Александру здоровья. Оно у него от бога, от родителей — но все-таки в таком возрасте это самое главное.
Ждать ли падения рекорда в этом сезоне? Сомневаюсь. Все-таки, наверное, понадобится этот сезон и следующий. Но он, однозначно, к этому придет, чего мы ему и желаем", — сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.