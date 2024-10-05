Яромир Ягр: «Говорят: «Почему он все еще играет?» Люди гуляют по лесу, а я катаюсь на льду. Это дает мне покой, там я счастлив»

Люди всегда спрашивают: «Почему он все еще это делает?» У меня никогда не было цели выиграть вот это, это и это. Я просто получаю удовольствие. Мне это нравится. Мой отец до самой смерти был фермером. Ему это не нужно было, но это приносило ему счастье", — сказал Яромир Ягр.