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Депутат Свищев о погоне Овечкина за Гретцки: «Его поддерживают не только российские болельщики. Сотни тысяч фанатов в США желают ему поскорее все решить»

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Sports

"Недавно Овечкин отпраздновал свое 39-летие. Мы все его поздравляли и очень гордимся нашим хоккеистом.

Очень надеемся, что ему все-таки удастся побить тот легендарный рекорд, он буквально в шаге от него. Конечно, будет непросто, он все же уже не юн, ему все тяжелее и тяжелее становится забивать.

Не только российские болельщики и поклонники его творчества его поддерживают. Также это его американские партнеры по команде и сотни тысяч фанатов в США. Все они желают ему поскорее все решить", — сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.