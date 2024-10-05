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Овечкин о статусе самого высокооплачиваемого игрока в истории НХЛ: «Не меньше половины денег у меня забирают на налоги. То, что пишут, все время делите на два»

По итогам сезона‑2023/24 рейтинг самых высокооплачиваемых хоккеистов в истории НХЛ возглавлял капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который заработал 141,3 миллиона долларов с 2005 года. Форвард «Вашингтона» Овечкин опередил его, получив подписной бонус в размере 6 млн долларов, — его совокупный доход составил 144,2 млн.

Источник: Sports

«Вы не забывайте, что не меньше половины заработанных денег у меня забирают на налоги. То, что про меня пишут, все время делите на два», — сказал Овечкин.