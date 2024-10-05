Дмитрий Губерниев: «В НХЛ слежу за своими любимцами — это Малкин, Капризов, Бобровский. Буду болеть за них в борьбе за Кубок Стэнли. Овечкину желаю побить рекорд Гретцки»

Что касается фаворитов в борьбе за Кубке Стэнли, я просто буду болеть за тех ребят, которых перечислил. Да и в целом буду рад за любую команду, где есть наши. Конкретно не болею ни за какую команду в НХЛ", — сказал Губерниев.