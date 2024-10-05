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Дмитрий Губерниев: «В НХЛ слежу за своими любимцами — это Малкин, Капризов, Бобровский. Буду болеть за них в борьбе за Кубок Стэнли. Овечкину желаю побить рекорд Гретцки»

"В НХЛ я слежу за своими любимцами — это Малкин, Капризов, Бобровский. Всей этой троице желаю удачи и обойтись без травмы. Конечно, Овечкину желаю побить рекорд Гретцки если не в этом, то в следующем сезоне.

Источник: Sports.Ru

Что касается фаворитов в борьбе за Кубке Стэнли, я просто буду болеть за тех ребят, которых перечислил. Да и в целом буду рад за любую команду, где есть наши. Конкретно не болею ни за какую команду в НХЛ", — сказал Губерниев.