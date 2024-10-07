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«Ванкувер» продлил контракт с Хегландером на 3 года, кэпхит – 3 млн долларов. У форварда 24+12 в 80 играх в прошлом сезоне НХЛ при полезности «+23»

Новое соглашение шведского форварда вступит в силу с сезона-2025/26.
Источник: Sports

В сезоне-2024/25 будет действовать последний год контракта со средней годовой зарплатой 1,1 миллиона долларов.

В прошлом сезоне 23-летний игрок в среднем проводил на льду 12 минут 6 секунд и обновил личные рекорды по числу матчей в регулярном чемпионате (80), голам (24), очкам (36) и показателю полезности («+23»).

В 11 играх в плей-офф добавил 2 (1+1) балла.

«Мы были впечатлены работой Нильса в тренировочном лагере и его подходом к предсезонной подготовке. Его трудовая этика, упорство и стремление к движению вперед помогли ему утвердиться в качестве игрока НХЛ. Мы чувствуем, что при нашей поддержке и продолжении развития у него будет еще больше возможностей для роста», — сказал генменеджер «Кэнакс» Патрик Альвин.

Контракт Кочеткова — в топ-10 самых выгодных для клубов НХЛ с кэпхитом не более 2 млн долларов в сезоне-2024/25 (Daily Faceoff).