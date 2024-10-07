«Ванкувер» продлил контракт с Хегландером на 3 года, кэпхит – 3 млн долларов. У форварда 24+12 в 80 играх в прошлом сезоне НХЛ при полезности «+23»

«Мы были впечатлены работой Нильса в тренировочном лагере и его подходом к предсезонной подготовке. Его трудовая этика, упорство и стремление к движению вперед помогли ему утвердиться в качестве игрока НХЛ. Мы чувствуем, что при нашей поддержке и продолжении развития у него будет еще больше возможностей для роста», — сказал генменеджер «Кэнакс» Патрик Альвин.