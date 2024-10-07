Ламорелло об Энгвалле на драфте отказов «Айлендерс»: «Это форвард топ-6, там будет Цыплаков. В нижних звеньях мы его не видим»

Как сообщает Newsday, клуб будет искать варианты с обменом Энгвалла, если игрока не заберут. В том случае, если игрок будет отправлен в АХЛ, «островитяне» смогут не учитывать в платежке только 1,15 млн из 3 млн его кэпхита.