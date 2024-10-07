Кожевников о гонке Шипачева за рекордом Мозякина: «Какой-то счетовод докопался и снял у Вадима передачу. Клоунада! Если бы в НХЛ у Овечкина втихаря отняли гол – был бы скандал»

Послушайте, ребята, ну это просто клоунада! Если бы в НХЛ у Овечкина втихаря через день или два после матча отняли бы гол, это обсуждалось бы на каждом углу — и вызвало бы скандал. А у нас — тишина. И пресс-служба лиги даже не догадалась выпустить хоть какое-то скромненькое пояснение", — сказал двукратный олимпийский чемпион.