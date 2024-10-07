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Кожевников о гонке Шипачева за рекордом Мозякина: «Какой-то счетовод докопался и снял у Вадима передачу. Клоунада! Если бы в НХЛ у Овечкина втихаря отняли гол – был бы скандал»

Форвард минского «Динамо» набрал 922 (289+633) очка в 997 играх в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф. Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, уступая только Мозякину (928 баллов в 842 играх, 409+519).
Источник: Sports

В текущем сезоне у 37-летнего Шипачева 2 (0+2) балла в 10 играх. Изначально на него была записана результативная передача в матче с «Куньлунем», но позже ее сняли из-за изменения автора гола.

"Гонкой Овечкина за Гретцки нам прожужжали все уши. Ладно, согласен, это действительно величайшее событие, самое главное в сезоне НХЛ, будем следить. Но у нас есть своя гонка — Шипачева за Мозякиным. По меркам КХЛ не менее великая, чем энхаэловская. Спрашивается, почему о ней — чуть ли не молчок?

Более того, прочитал в прессе, что КХЛ умудрилась запутаться в подсчете очков Шипачева. После одного из матчей какой-то счетовод докопался и задним числом снял у него передачу — теперь у Шипачева не 923 очка, а 922.

Послушайте, ребята, ну это просто клоунада! Если бы в НХЛ у Овечкина втихаря через день или два после матча отняли бы гол, это обсуждалось бы на каждом углу — и вызвало бы скандал. А у нас — тишина. И пресс-служба лиги даже не догадалась выпустить хоть какое-то скромненькое пояснение", — сказал двукратный олимпийский чемпион.