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Сергей Самсонов о погоне Овечкина за Гретцки: «Главное, чтобы у него был плеймейкер. Дилан Строум – это не Бэкстрем, я бы так сказал»

Новый сезон станет для 39-летнего капитана «Вашингтона» 20-м в НХЛ. Он продолжит гонку за рекордом Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах – 853 против 894.
Источник: Sports

"Думаю, чем ближе он будет подбираться к этой точке, тем интереснее это будет. Я только могу пожелать ему удачи, и мы все очень пристально будет следить за этой гонкой.

Самое главное, чтобы у него был плеймейкер. И если отталкиваться от того, что у Александра было в карьере, понимаю, что такого игрока, как Бэкстрем, тяжело найти.

Скорее всего, это был бы идеальный партнер, который подносил бы снаряды. Дилан Строум — не Бэкстрем, я бы так сказал", — сказал бывший форвард клубов НХЛ и сборной России.

Я все еще не верю, что Овечкин побьет рекорд Гретцки.

Овечкин не обгонит Гретцки, а кубок возьмет «Эдмонтон», «Даллас» или «Колорадо». Наши прогнозы на НХЛ-24/25.