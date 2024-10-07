Сергей Самсонов о погоне Овечкина за Гретцки: «Главное, чтобы у него был плеймейкер. Дилан Строум – это не Бэкстрем, я бы так сказал»

"Думаю, чем ближе он будет подбираться к этой точке, тем интереснее это будет. Я только могу пожелать ему удачи, и мы все очень пристально будет следить за этой гонкой.
Самое главное, чтобы у него был плеймейкер. И если отталкиваться от того, что у Александра было в карьере, понимаю, что такого игрока, как Бэкстрем, тяжело найти.
Скорее всего, это был бы идеальный партнер, который подносил бы снаряды. Дилан Строум — не Бэкстрем, я бы так сказал", — сказал бывший форвард клубов НХЛ и сборной России.
Я все еще не верю, что Овечкин побьет рекорд Гретцки.
Овечкин не обгонит Гретцки, а кубок возьмет «Эдмонтон», «Даллас» или «Колорадо». Наши прогнозы на НХЛ-24/25.