Депутат Журова об Овечкине: «Пока он игрок клуба НХЛ, его никто не трогает. Сможет ли он быть в Putin Team не в статусе действующего хоккеиста, вопрос. Не уверена, что на Западе ему будет к

В хоккее уж точно есть чем позаниматься в России, востребованность большая, тем более у него строится академия. Вопрос в том, решится ли он именно на тренерскую карьеру, тут должна быть предрасположенность.
Возможно, он станет прекрасным организатором. Хоккей становится все популярнее в России, он и раньше то был таким, а сейчас вообще интерес взлетел.
Я не уверена, что на Западе ему будет комфортно после окончания карьеры. Пока он игрок клуба НХЛ, его никто не трогает. А как будет потом, не знаю. Сможет ли он продолжать быть в Putin Team уже не в статусе действующего хоккеиста, большой вопрос", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.