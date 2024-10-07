Депутат Журова об Овечкине: «Пока он игрок клуба НХЛ, его никто не трогает. Сможет ли он быть в Putin Team не в статусе действующего хоккеиста, вопрос. Не уверена, что на Западе ему будет к

Я не уверена, что на Западе ему будет комфортно после окончания карьеры. Пока он игрок клуба НХЛ, его никто не трогает. А как будет потом, не знаю. Сможет ли он продолжать быть в Putin Team уже не в статусе действующего хоккеиста, большой вопрос", — сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.