Ковалев об Овечкине: «Умеет забивать голы, знает точку, откуда много шайб забросил. Дацюк, Малкин лучше оснащены технически, могут создать непредсказуемый момент из ничего»

Если меня спросят, какие хоккеисты мне нравятся, то я, конечно, выберу тех, кто ближе ко мне по индивидуальному стилю, кто может создать непредсказуемый момент из ничего. Поэтому я все время говорю, что мне импонируют такие игроки, как Малкин и Дацюк.