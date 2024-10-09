Олбани
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Козлов о 0:2 с ЦСКА: «У “Салавата” проблема советского и российского хоккея — мы мало бросаем. Третья и четвертая тройки хорошо провели матч, хотелось, чтобы так вся команда играла»

Уфимский клуб проиграл ЦСКА (0:2) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Источник: Sports

— Давно не играли, неплохо выглядели. Были моменты, начиная с первой смены. Хорошо сыграли в меньшинстве, выстояли 12 минут. Создали свои моменты. Но видно, что давно не играли, должны набрать игровой ритм.

— Могло ли взволновать команду 80‑летие Михайлова? В концовке команда явно суетилась.

— В конце прослеживался сумбур. Но третья и четвертая тройки хорошо провели матч, мы бы хотели, чтобы так вся команда играла.

— Почему на этот матч вышли новые пары защитников?

— Травмировался Цулыгин, пришлось перекраивать сочетания.

— Хотели бы видеть больше бросков?

— Я бы хотел, чтобы все наши игроки при первой возможности бросали, но у нас есть проблема советского и российского хоккея — мы мало бросаем.

— Насколько повлиял на команду перерыв?

— У нас такое расписание, но пять и шесть дней между матчами многовато. В моей практике такое первый раз. Раньше были перерывы на игры сборной, но тогда у всех команд был перерыв, — сказал главный тренер «Салавата Юлаева».