Сергей Светлов: «Адмирал» пошел на перестройку игрового рисунка. Приятный сюрприз — в КХЛ стало на одну оборонительную команду меньше, клуб играет активно и агрессивно"

— Если судить по первому месяцу, Владивосток пошел на перестройку игрового рисунка. Приятный сюрприз — в лиге стало на одну оборонительную команду меньше, «Адмирал» играет активно и агрессивно, особенно в родных стенах.
Игра «Нефтехимика» — не сюрприз. Нижнекамск находил свою игровую нишу оба последних сезона. Единственное, каждый раз он заваливал сентябрь. Урок извлечен — видимо, за счет изменения каких-то деталей в предсезонной подготовке, — сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.