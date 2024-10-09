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Сергей Светлов: «Адмирал» пошел на перестройку игрового рисунка. Приятный сюрприз — в КХЛ стало на одну оборонительную команду меньше, клуб играет активно и агрессивно"

— За счет чего «Адмирал» и «Нефтехимик» единственными из списка аутсайдеров набрали ход?

Источник: Sports

— Если судить по первому месяцу, Владивосток пошел на перестройку игрового рисунка. Приятный сюрприз — в лиге стало на одну оборонительную команду меньше, «Адмирал» играет активно и агрессивно, особенно в родных стенах.

Игра «Нефтехимика» — не сюрприз. Нижнекамск находил свою игровую нишу оба последних сезона. Единственное, каждый раз он заваливал сентябрь. Урок извлечен — видимо, за счет изменения каких-то деталей в предсезонной подготовке, — сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.