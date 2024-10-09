Депутат Свищев о погоне Овечкина за Гретцки: «Он побьет рекорд. Двух сезонов вполне достаточно, чтобы достигнуть результата. Он машина»

Все зависит от многих факторов. Знаю, что Александр травмировался. Насколько серьезно, пока неизвестно. Годы берут свое, может, у него уже не те скорости, но у него колоссальный опыт. Мы верим в него. Я его лично знаю. Овечкин замотивирован на победу", — сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.