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Депутат Свищев об Овечкине: «В России у него огромные перспективы, мы ждем его. Надеюсь, что по завершении карьеры он свяжет свою жизнь со страной»

"Овечкин никогда не отрицал, что будет связывать свою судьбу и жизнь с Россией. Мы это знаем и ценим.

Сейчас у него идет строительство академии в Москве. Я очень надеюсь, что по завершении карьеры Овечкин свяжет свою жизнь с Россией. В России у него огромные перспективы, и мы ждем его.

Он уже человек мира, его любят везде. Я уверен, что он нужен России. Все когда-то заканчивают карьеру. Наверное, он закончит карьеру в 2026 году, когда, надеюсь, побьет рекорд Гретцки.

Также все зависит от клуба. Если клуб решит продлить с ним контракт, все зависит от Овечкина", — сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.