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Голышев о Матче звезд КХЛ и НХЛ: «Говорю сыну: “Пойдешь с Овечкиным фоткаться?” А он такой: “Нет, он уже старый”

— Сколько лет твоим детям?

— Старшему 8 лет, среднему 5 и младшему 4.

— Все хоккеисты, да?

— Вот сейчас младших поставили на коньки, да.

— Свое звено собираешь?

— Смену.

— А ты же на Матче года водил детей в раздевалку, да? Есть кто-то, по кому они фанатеют?

— Мы со старшим летали. Я ему говорю: «Пойдешь с Овечкиным фоткаться?» А он такой: «Да нет, он уже старый». Ну это еще в гостишке сидели.

Потом, конечно, мы сидели на ужине и он там: «Пап, там Панарин, Овечкин, смотри», — сказал нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев.