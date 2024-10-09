Голышев о Матче звезд КХЛ и НХЛ: «Говорю сыну: “Пойдешь с Овечкиным фоткаться?” А он такой: “Нет, он уже старый”

— Старшему 8 лет, среднему 5 и младшему 4.
— Все хоккеисты, да?
— Вот сейчас младших поставили на коньки, да.
— Свое звено собираешь?
— Смену.
— А ты же на Матче года водил детей в раздевалку, да? Есть кто-то, по кому они фанатеют?
— Мы со старшим летали. Я ему говорю: «Пойдешь с Овечкиным фоткаться?» А он такой: «Да нет, он уже старый». Ну это еще в гостишке сидели.
Потом, конечно, мы сидели на ужине и он там: «Пап, там Панарин, Овечкин, смотри», — сказал нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев.