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Алексей Бадюков: «Пожарный в Америке — уважаемая профессия, это одни из главных людей в стране. Алексеева туда затащили друзья, а он был тренером по катанию в “Тампе”

— Ваш партнер по чемпионскому «Ак Барсу» Никита Алексеев стал пожарным в США.

Источник: Sports

— Да, мы созванивались, он рассказывал о своей новой работе. Пожарный в Америке — это очень уважаемая профессия, это одни из главных людей в стране.

У Никиты есть друзья, которые его туда затащили, ведь до этого он был тренером по катанию в системе «Тампа-Бэй». Когда я работал в московском «Динамо», то договаривались с ним, чтобы он приехал и провел лагерь для молодых игроков.

— Такое чувство, что вы со всеми видитесь из того «Ак Барса».

— Ну, не со всеми, конечно. Но с некоторыми пересекаемся по работе или просто на товарищеских матчах, когда удается с командой журналистов «Роспресса» куда-то выбраться, — сказал заместитель генерального директора «Сочи» по хоккейным операциям и бывший нападающий «Ак Барса».