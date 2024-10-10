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Андрей Коваленко о том, что сын уже был бы игроком основы, если бы был задрафтован аутсайдером: «НХЛ в этом плане – рулетка. Везде серезная конкуренция, не только в клубах-фаворитах»

– Как оцените тренировочный лагерь Николая Коваленко в «Колорадо»?
Источник: Sports

— С Николаем часто созванивались, лагерь прошел неплохо, сын набрал свои первые очки в НХЛ.

Понятно что «Колорадо» — один из фаворитов лиги, недавний обладатель Кубка Стэнли, конкуренция там очень серьезная. Что ж, тем более интересен этот вызов.

— Согласны с тем, что если бы Николай был задрафтован кем-то из аутсайдеров, например, «Чикаго» или «Сан-Хосе», то уже был бы твердым игроком основы, а может, и лидером команды?

— Знаете, в этом плане НХЛ — это рулетка. Везде серезная конкуренция, не только в клубах-фаворитах, но многое зависит от нюансов — травмы, платежные ведомости и так далее.

Вообще не люблю разговоры из категории «если бы да кабы», они в пользу бедных. Получил шанс — цепляйся за него, отрабатывай. Вот подход профессионала, — сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко.