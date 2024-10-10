Александр Кожевников: «Женщина-тренер в НХЛ — это нормально. Возможно ли у нас такое — не знаю. Мужики ходят голые в раздевалке, мы же держим свои семейные ценности»

"Женщина-тренер в НХЛ — это нормально. Что здесь такого? Возможно ли у нас такое — не знаю. Этот вопрос нужно продумать. Мужики ходят голые в раздевалке, мы же держим свои семейные ценности.
Бывают женщины-тренеры с нормальными и хорошими идеями. Мозг у женщин по-другому работает. У нас больше тело, а у женщин — разум.
Мужчины тоже эмоциональные: одни умеют держаться, другие — нет. Например, я очень вспыльчивый, но быстро отхожу.
Такого эксперимента на нашей практике не было. Но почему нет? Думаю, и мы придем к ассистенткам", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.