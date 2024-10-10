Харрисбург
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Кожевников: «Женщина-тренер в НХЛ — это нормально. Возможно ли у нас такое — не знаю. Мужики ходят голые в раздевалке, мы же держим свои семейные ценности»

8 октября Джессика Кэмпбелл стала первой женщиной, отработавшей матч в регулярке НХЛ в качестве помощника тренера. Напомним, в июле она вошла в штаб «Сиэтла».

Источник: Sports

"Женщина-тренер в НХЛ — это нормально. Что здесь такого? Возможно ли у нас такое — не знаю. Этот вопрос нужно продумать. Мужики ходят голые в раздевалке, мы же держим свои семейные ценности.

Бывают женщины-тренеры с нормальными и хорошими идеями. Мозг у женщин по-другому работает. У нас больше тело, а у женщин — разум.

Мужчины тоже эмоциональные: одни умеют держаться, другие — нет. Например, я очень вспыльчивый, но быстро отхожу.

Такого эксперимента на нашей практике не было. Но почему нет? Думаю, и мы придем к ассистенткам", — сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.