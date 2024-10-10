Игорь Куперман: «Вижу фразы, что «Овечкину не дадут обогнать Гретцки». Это потрясение просто. Все хотят, чтобы он этот пик покорил!»

— Насколько офису НХЛ важна тема погони Овечкина за Гретцки?
— Это исключительно важный момент.
Порой я вижу фразы в российской прессе, что «Овечкину не дадут обогнать Гретцки». И даже не знаю, как на это реагировать. Это потрясение просто.
Вы поймите, что в Северной Америке в целом и в офисе НХЛ в частности очень пристально следят за каждым шагом Овечкина. И все хотят, чтобы он этот пик покорил! Ведь это колоссальная реклама для лиги.
И какая разница, кто это сделает — русский или американец? Главное, чтобы все увидели новый рекорд.
Кстати, вы заметили, что в НХЛ уже 10−15 лет вообще не упоминают национальность игрока, когда о нем говорят по телевизору в Северной Америке или пишут в статьях?
Вы уже практически нигде не увидите, что Элиас Петтерссон — швед, а что Никита Кучеров — русский.
— Почему так?
— Потому что это люди Национальной хоккейной лиги, понимаете? Их национальность уходит на второй план, — сказал бывший генменеджер сборной России и работающий в офисе НХЛ Игорь Куперман.