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Игорь Куперман: «Вижу фразы, что «Овечкину не дадут обогнать Гретцки». Это потрясение просто. Все хотят, чтобы он этот пик покорил!»

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Sports.Ru

— Насколько офису НХЛ важна тема погони Овечкина за Гретцки?

— Это исключительно важный момент.

Порой я вижу фразы в российской прессе, что «Овечкину не дадут обогнать Гретцки». И даже не знаю, как на это реагировать. Это потрясение просто.

Вы поймите, что в Северной Америке в целом и в офисе НХЛ в частности очень пристально следят за каждым шагом Овечкина. И все хотят, чтобы он этот пик покорил! Ведь это колоссальная реклама для лиги.

И какая разница, кто это сделает — русский или американец? Главное, чтобы все увидели новый рекорд.

Кстати, вы заметили, что в НХЛ уже 10−15 лет вообще не упоминают национальность игрока, когда о нем говорят по телевизору в Северной Америке или пишут в статьях?

Вы уже практически нигде не увидите, что Элиас Петтерссон — швед, а что Никита Кучеров — русский.

— Почему так?

— Потому что это люди Национальной хоккейной лиги, понимаете? Их национальность уходит на второй план, — сказал бывший генменеджер сборной России и работающий в офисе НХЛ Игорь Куперман.