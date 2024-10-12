«Вегас» во 2-й раз за неделю забрал Лавуа с драфта отказов «Эдмонтона» и отправил форварда в АХЛ

Новое помещение игрока на уэйвер привело к тому, что «Вегас» вновь его забрал. На этот раз «Голден Найтс» уже беспрепятственно смогли отправить игрока в АХЛ — так как других претендентов на него не оказалось, и он ранее уже был в составе клуба (формально) в этом сезоне.