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Шайфли дважды забил в игре с «Чикаго» и стал 2-м игроком с 300+ голами в истории «Виннипега» и «Атланты». До Ковальчука – 28 шайб

31-летний канадец забросил обе шайбы «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (2:1 ОТ).
Источник: Sports

Он сравнял счет на 59-й минуте, потом забил в овертайме и стал первой звездой встречи.

В двух матчах в текущем сезоне на счету нападающего стало 4 (3+1) балла. За карьеру в рамках регулярок — 721 (300+421) очко в 799 играх.

Шайфли был выбран «Джетс» под общим 7-м номером на драфте НХЛ-2011 (первом после переезда франшизы в Канаду). Он выступал в лиге только за этот клуб.

Марк стал вторым игроком в истории «Виннипега» и «Атланты», достигшим отметки 300 шайб в лиге. Первым был Илья Ковальчук (328 в 594 играх).