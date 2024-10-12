Депутат Свищев про ИИХФ: «Кто‑то должен не побояться и сказать – давайте вернем Россию. Коллеги должны посмотреть на НХЛ – бизнесовый проект, не подвластен политическим интригам»

Если у вас мощная, самодостаточная и независимая федерация, как федерация тенниса, вы можете и должны заявить о своей задаче — развитии хоккея во всем мире, в том числе в России. Это обязанность любой международной федерации. Без оглядки на политиков, на спонсоров. И не слушать никого.