Плющев о Малкине: «Один из самых уважаемых игроков не только в «Питтсбурге», но и всей НХЛ. Не согласен, что он недооценен, рейтинги не всегда объективны»

"Малкин показывает игру на своем высоком уровне. Понятно, что возраст берет свое и он уже не может действовать с прежней интенсивностью. Но я не согласен с теми, кто считает его недооцененным хоккеистом. Это неправильное выражение.
Он является одним из самых уважаемых игроков не только в «Питтсбурге», но и во всей лиге. А то, что НХЛ не включила его в топ-100 лучших игроков в истории, — сложно сказать, чем руководствовались люди, создававшие этот рейтинг.
Тяжело понять психологию людей, такие списки не всегда объективны, с моей точки зрения. Они, к примеру, любят, чтобы нападающий или защитник обладали определенными качествами под их критерии.
На молодежном чемпионате мира любят, когда защитник забрасывает шайбу, тогда его сразу продвигают в рейтинге, хотя его главной задачей является оборона собственных ворот. При нем могут забить три гола, но при этом он сам забросит и будет котироваться высоко.
У них своя система, которую мне порой сложно комментировать", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
? У Малкина — 800 передач в НХЛ! Третий в истории «Питтсбурга» и лучший среди русских.