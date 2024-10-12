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Бабаев о том, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки: «Это случится в следующем году. Саша – машина для забрасывания шайб»

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
Источник: Sports

«Кэпиталс» примут «Нью-Джерси» в мачте регулярного чемпионата НХЛ 13 октября. Игра начнется в 02:00 по московскому времени.

— Сегодня в ночь по Москве в НХЛ стартует «Вашингтон». Как считаете, Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки уже в нынешнем чемпионате?

— Безусловно, Саша может побить рекорд Гретцки уже в этом сезоне, но мое мнение, что это случится в следующем году.

Овечкин — это такой игрок, который может сделать все что хочешь. Машина для забрасывания шайб, — сказал агент Шуми Бабаев.