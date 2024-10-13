Малкин – 2-й россиянин в НХЛ, набравший 1300+ очков. В истории лиги – 37-й игрок с таким достижением

Всего у него стало 1300 (498+802) баллов в 1148 играх в рамках регулярок.
Малкин — второй из российских игроков в истории НХЛ, достигший такой отметки за карьеру в лиге. На первом месте идет Александр Овечкин из «Вашингтона» (1551 балл в 1427 играх).
В истории «Питтсбурга» Евгений стал 3-м игроком с таким достижением (Марио Лемье — 1723 в 915, Сидни Кросби — 1599 в 1275, в том числе 1 ассист сегодня).
В истории лиги Малкин делит 36-е место в списке лучших бомбардиров с Джеромом Игинлой (1300 в 1554), на 35-й позиции — Жильбер Перро (1326 в 1191). Среди действующих игроков его опережают только Кросби и Овечкин.
Сегодня нападающий (18:50, 4:42 — в большинстве, полезность «минус 1») 1 раз бросил в створ и 1 раз мимо. Статистика на точке вбрасывания — 33% (3 из 9).