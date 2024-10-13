Вайсфельд о погоне Овечкина за Гретцки: «Он побьет рекорд за два года, в этом сезоне будет сложно. Бэкстрема нет, Саше нужен элитный плеймейкер»

"Это грандиозное событие для мирового хоккея. Мне видится реалистичным сценарий, при котором он за два года побьет рекорд.
Если это будет в этом сезоне, то, конечно, все будут счастливы. Другой вопрос, что будет сложно. Дело даже не в возрасте Овечкина, а в том, что нет Бэкстрема. Саше нужен элитный плеймейкер. Снайперы они же все зависят от плеймейкеров, я в этом вижу еще некую проблему.
В целом же побить этот рекорд для Александра более чем реально. Главное, чтобы не было травм", — сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.