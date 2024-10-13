Вайсфельд о погоне Овечкина за Гретцки: «Он побьет рекорд за два года, в этом сезоне будет сложно. Бэкстрема нет, Саше нужен элитный плеймейкер»

Если это будет в этом сезоне, то, конечно, все будут счастливы. Другой вопрос, что будет сложно. Дело даже не в возрасте Овечкина, а в том, что нет Бэкстрема. Саше нужен элитный плеймейкер. Снайперы они же все зависят от плеймейкеров, я в этом вижу еще некую проблему.