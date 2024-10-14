Терещенко о Малкине: «Женя делает все на высшем уровне. Великий игрок, выиграл все, кроме Олимпиады»

Женя на льду делает все на высшем уровне. Молодые ребята, которые приходят туда, должны их переиграть. Да, у них высокий контракт, но они их просто не могут переиграть. На сегодняшний день. Что будет завтра, никто не знает, — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.