Овечкин о переводе на правый фланг: «Не знаю, буду я справа, слева или в центре. Возможно, на позиции вратаря. В “Вашингтоне” появились новые лица, нужно найти правильные сочетания»

Но я думаю, что у нас еще есть варианты поиска комбинаций. Это начало сезона, в команде появились новые лица, поэтому мы должны найти правильные сочетания, правильную химию, и это то, что мы пытаемся сделать прямо сейчас«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.