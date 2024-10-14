Овечкин о переводе на правый фланг: «Не знаю, буду я справа, слева или в центре. Возможно, на позиции вратаря. В “Вашингтоне” появились новые лица, нужно найти правильные сочетания»

Матч против «Вегаса» состоится 16 октября.
Овечкин не подтвердил, был ли перевод на правый фланг просто экспериментом на тренировке или он действительно сыграет на этой позиции в следующей игре.
"Честно говоря, я не знаю, буду ли я играть справа, слева или в центре. Возможно, завтра я буду играть на позиции вратаря. Мы никогда не знаем наверняка.
Но я думаю, что у нас еще есть варианты поиска комбинаций. Это начало сезона, в команде появились новые лица, поэтому мы должны найти правильные сочетания, правильную химию, и это то, что мы пытаемся сделать прямо сейчас«, — сказал капитан “Вашингтона” Александр Овечкин.