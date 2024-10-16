Шипачев о матче с ЦСКА: «Не отпустили руки за 5 минут до конца и вырвали очень важную победу. Это еще больше сплотит команду, даст нам новый импульс»

Сделали мне большой праздник. 1000-я игра. Благодарен и болельщикам, и ребятам по команде. И тренерском штабу, что доверяют мне, я играю. Всем ребятам, с кем я играл на протяжении карьеры. Это большая заслуга команды, персонала, докторов, точильщиков. Много ребят, много команд, где я играл. Много болельщиков. Всем огромное спасибо. Очень рад. Отметка неплохая. Хорошо, что сегодня выиграли, все с хорошим настроением.