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«Вашингтон» выиграл первый матч в сезоне — у «Вегаса» (4:2). Томпсон отразил 24 броска в дебютной игре за «Кэпиталс»

Сегодня команда тренера Спенсера Карбери переиграла «Вегас» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Sports

Голкипер Логан Томпсон, ранее игравший в «Голден Найтс», дебютировал за «Кэпиталс» и отразил 24 из 26 бросков. Вратарь был назван второй звездой этой встречи.

Напомним, что в стартовом матче этого чемпионата «Вашингтон» проиграл «Нью-Джерси» (3:5).