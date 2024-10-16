Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин — 6-й хоккеист с 700 голами и 700 пасами в НХЛ. Он повторил результат Гретцки, Хоу, Ягра, Дионна и Эспозито

«Вашингтон» переиграл «Вегас» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Источник: Sports

39-летний капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин сделал две результативные передачи и стал первой звездой встречи.

Два ассиста позволили россиянину достичь отметки в 700 голевых передач в НХЛ.

В активе Овечкина 1428 матчей в лиге, в которых он набрал 1553 (853+700) очка за результативность.

Александр стал шестым хоккеистом в истории лиги, который забил как минимум 700 голов в НХЛ и сделал 700 передач.

В этом списке форвард присоединился к Уэйну Гретцки, Горди Хоу, Яромиру Ягру, Марселю Дионну и Филу Эспозито.