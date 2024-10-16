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Овечкин — 2-й россиянин с 700 передачами в НХЛ. Больше только у Малкина — 804, у Кучерова — 554

Капитан «Вашингтона» записал в свой актив две результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Вегаса» (4:2).

Источник: Sports

Это позволило российскому форварду достигнуть отметки в 700 голевых пасов в НХЛ.

Среди россиян в НХЛ это второй результат в истории. Больше передач сделал только форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин — 804.

Десятка лучших выглядит следующим образом:

1. Евгений Малкин — 804 (1149 матчей);

2. Александр Овечкин — 700 (1428);

3. Сергей Федоров — 696 (1248);

4. Сергей Зубов — 619 (1068);

5. Павел Дацюк — 604 (953);

6. Алексей Ковалев — 599 (1316);

7. Сергей Гончар — 591 (1301);

8. Александр Могильный — 559 (990);

9. Никита Кучеров — 554 (727);

10. Артемий Панарин — 521 (675).