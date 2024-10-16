Овечкин — 2-й россиянин с 700 передачами в НХЛ. Больше только у Малкина — 804, у Кучерова — 554

Это позволило российскому форварду достигнуть отметки в 700 голевых пасов в НХЛ.
Среди россиян в НХЛ это второй результат в истории. Больше передач сделал только форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин — 804.
Десятка лучших выглядит следующим образом:
1. Евгений Малкин — 804 (1149 матчей);
2. Александр Овечкин — 700 (1428);
3. Сергей Федоров — 696 (1248);
4. Сергей Зубов — 619 (1068);
5. Павел Дацюк — 604 (953);
6. Алексей Ковалев — 599 (1316);
7. Сергей Гончар — 591 (1301);
8. Александр Могильный — 559 (990);
9. Никита Кучеров — 554 (727);
10. Артемий Панарин — 521 (675).