Овечкин о клубе 700 голов и 700 передач в НХЛ: «Приятно быть в такой компании. Двигаемся дальше»

39-летний капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин сделал две результативные передачи и стал первой звездой встречи.
Два ассиста позволили россиянину достичь отметки в 700 голевых передач в НХЛ.
Александр стал шестым хоккеистом в истории лиги, который забил как минимум 700 голов в НХЛ и сделал 700 передач.
В этом списке форвард присоединился к Уэйну Гретцки, Горди Хоу, Яромиру Ягру, Марселю Дионну и Филу Эспозито.
«Когда ты 20 лет играешь в хоккей, уверен, вы бы тоже достигли такой отметки. Да, число внушительное. Приятно быть в такой компании. Двигаемся дальше», — сказал Овечкин.