«Молот» расстался с главным тренером

По сообщению пресс-службы, наставник ушел из клуба по обоюдному согласию. Команду также покинул старший тренер Эдуард Волков. Уход тренера произошел после пяти поражений подряд в чемпионате ВХЛ (из них два с разгромным счетом).
Бывший тренер возглавлял клуб менее полугода. В качестве главного тренера Юрий Панов имел опыт работы только с клубами молодежной хоккейной лиги. При нем команда, в прошлом году выигравшая чемпионат ВХЛ, выступала крайне неудачно. Сейчас «Молот» занимает 18-е место в турнирной таблице, имея в активе семь побед и девять поражений.
Главным тренером ХК «Молот» назначен Юрий Панов. В минувшем сезоне этот специалист работал на должности тренера защитников еще в одном клубе ВХЛ — «Динамо» из Санкт-Петербурга.
Напомним, в прошлом сезоне ХК «Молот» возглавлял Павел Зубов, также пришедший в клуб не с должности главного наставника. Под его руководством команда провела рекордную для себя 17-матчевую победную серию, а также впервые в истории клуба завоевала Кубок Шелкового пути.