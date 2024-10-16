«Молот» расстался с главным тренером

Бывший тренер возглавлял клуб менее полугода. В качестве главного тренера Юрий Панов имел опыт работы только с клубами молодежной хоккейной лиги. При нем команда, в прошлом году выигравшая чемпионат ВХЛ, выступала крайне неудачно. Сейчас «Молот» занимает 18-е место в турнирной таблице, имея в активе семь побед и девять поражений.