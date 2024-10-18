Плющев про 500 голов Малкина в НХЛ: «Игрок с большой буквы, признан североамериканцами, товарищами по команде. Галочки и запятые в его биографии нужны кому-то из статистов»

"Вы знаете, хоккей — это игровой вид спорта. Любители спорта, болельщики, специалисты хоккейные в первую очередь смотрят на то, какую игру демонстрирует та или иная команда или игру, которую демонстрирует тот или иной игрок.
Малкин — игрок с большой буквы, галочки и запятые в его биографии это, конечно, дело серьезное и нужное кому-то из статистов. Но в основном это тот вклад, который он делает в команду, свои результаты личные и результаты команды.
Комментировать 500-й гол, или сколько он сделал шагов по площади «Монреаля» или «Виннипега», я не сторонник.
Малкин, игрок, который признан североамериканцами, своими товарищами по команде, поэтому больше о нем сказать что-либо, в плане сколько он сделал шагов или не сделал, я не считаю нужным", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
У Малкина 500-я шайба в НХЛ! И лучший старт сезона за карьеру.