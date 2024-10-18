Рыбин о Малкине: «Он не в тени Овечкина, просто другого склада характера. Евгений не пиарится, ведет скромную жизнь, закрытую от журналистов»

Говорят, Женя находится в тени кого-то, но я с этим не согласен. Женя из Магнитогорска, меньше времени проводит в Москве, на тусовках. Он не пиарит свою жизнь, а ведет достаточно скромную, может, даже в какой-то мере закрытую от тех же журналистов.