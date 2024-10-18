Панарин сделал 6-й хет-трик в составе «Рейнджерс». Больше в истории клуба только у Билла Кука, Жильбера и Зибанежада

Больше в истории клуба только у 3 игроков — Билла Кука (9; форвард выступал в 1920−30-е годы, дважды выиграв в составе команды Кубок Стэнли и трижды — гонку снайперов в сезоне), Рода Жильбера и Мики Зибанежада (по 7).